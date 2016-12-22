В Кабуле боевики похитили сотрудницу ООН вместе с сыном

В Кабуле боевики совершили нападение на автомобиль миссии ООН, в результате чего один человек погиб, еще двое были похищены, сообщает афганский телеканал 1TV.

В МВД Афганистана заявили, что убитый, скорее всего, являлся водителем. Похищенными оказались сотрудница ООН и ее сын.

Как сообщает телеканал TOLO News, женщина перед работой отвозила сына на учебу в школу. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В субботу, 20 января, группа вооруженных боевиков напала на гостиницу Intercontinental Hotel в Кабуле. Злоумышленники захватили заложников; произошла перестрелка с силовиками, которая продлилась 13 часов. Жертвами теракта стали 43 человека. При этом все террористы были ликвидированы. Афганские силовики провели операцию по спасению посетителей отеля и смогли вывести 126 человек. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что при нападении погибли семь украинцев.