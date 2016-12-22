Посол заявил о гибели семи украинцев при атаке на отель в Кабуле

При нападении террористов на отель Intercontinental в Кабуле погибли семь граждан Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Все погибшие были авиатехниками афганской авиакомпании Kam Air. «На сегодняшний день подтверждена гибель семерых граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть», — сказал Никитюк. Он добавил, что украинский консул начал оформление документов для отправки тел погибших домой.

Изначально глава МИД Украины Павел Климкин говорил о шести погибших гражданах страны.

Атака на отель Intercontinental в Кабуле произошла 20 января. Четверо вооруженных гранатами и автоматами человек ворвались в здание и захватили заложников. Афганские силовики провели операцию по спасению посетителей отеля и смогли вывести 126 человек. Все террористы были убиты. Жертвами теракта стали 43 человека. Россиян среди погибших не оказалось. Ответственность за захват отеля взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан». Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам и близким погибших украинцев.

Intercontinental Hotel в Кабуле является одной из самых популярных гостиниц для иностранцев. В 2011 году он уже становился целью террористов. Тогда в результате взрывов погибли девять человек.