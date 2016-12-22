СМИ сообщили о 43 жертвах атаки на отель в Кабуле

Жертвами нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле стали 43 человека. Об этом сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на источники.

По словам источников, по меньшей мере шесть человек были ранены в результате атаки на отель. Нападение произошло 20 января. По данным МВД Афганистана, в нем принимали участие шесть боевиков. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России).

По данным источника ToloNews, вечером 20 января в отеле проходила вечеринка, на которую ворвались боевики и открыли огонь по людям. Утром 21 января афганские силовики сообщили о ликвидации террористов, захвативших гостиницу. По данным МВД Афганистана, их было шестеро. В ходе антитеррористической операции удалось спасти 126 человек, в их числе 41 иностранец.

В результате нападения террористов на отель Intercontinental погиб генконсул Афганистана Абдулла Вахид Поян. Он занимал пост генконсула в городе Карачи в Пакистане, до этого он служил генконсулом в пакистанском городе Пешавар.

Кроме того, при атаке погиб один гражданин Украины. Об этом заявил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. В настоящий момент в Кабул вылетел консул Украины.