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Дуров предостерег от покупки токенов Gram
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Дуров предостерег от покупки токенов Gram
Технологии и медиа, 12:45
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Дуров предостерег от покупки токенов Gram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предостерег подписчиков от покупки криптовалюты Gram. Предупреждение опубликовано на его странице в Twitter.

Информацию о предложениях купить Gram предложено отправлять в Telegram-канал Antiscam («Антимошенничество»).

В начале января портал TechCrunch сообщил, что в мае Telegram может выпустить собственную криптовалюту Gram.

TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты
Технологии и медиа

В конце декабря на YouTube появилась презентация блокчейн-проекта, якобы разработанного Telegram, однако подтверждение ее подлинности нет. Дуров на соответствующий запрос РБК не ответил, но на следующий день написал в Twitter, что все официальные объявления публикуются на сайте telegram.org, остальное, скорее всего, является неправдой. Относилась ли эта ремарка к упомянутой презентации, не уточнялось.

Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года
Технологии и медиа

Для выпуска собственной криптовалюты компания, по данным портала TechCrunch, намерена провести ICO. Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить в ходе размещения порядка $1,2 млрд.

Теги: Павел Дуров , Telegram , криптовалюта
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