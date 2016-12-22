Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить $1,2 млрд в ходе ICO

Компания Telegram, которая оперирует одноименным мессенджером, собралась выручить в ходе первичного размещения токенов (ICO) порядка $1,2 млрд. Ранее объем оценивался ICO в $3–5 млрд, что могло сделать его крупнейшим в истории

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Как сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с инвестиционным предложением Telegram, создатели мессенджера намерены провести ICO в два этапа. Первый в феврале будет закрытым, второй в марте — публичным, а в ходе каждого из них компания рассчитывает привлечь по $600 млн.

В случае успеха ICO Telegram станет крупнейшим в мире. Для сравнения: нынешний рекорд принадлежит Filecoin, которой удалось привлечь $257 млн.

Как отмечает Bloomberg, особенность ICO Telegram заключается в том, что если в прошлом году компании размещали токены на фоне роста стоимости криптовалют, то сейчас их курс падает на фоне опасений дальнейшего ужесточения регулирования со стороны государства.

Токены, которые выпускает Telegram, называются Grams. Компания рассчитывает, что их удастся разместить на бирже в 2019 году.

Как рассказал Bloomberg глава фонда BitBull Capital Джо Ди Паскуале, который вкладывается в криптовалютные проекты с 2013 года, проект Telegram является слишком рискованным, чтобы принять в нем участие. «Думаю, что в конечном счете им удастся привлечь сотни миллионов. $1,2 млрд — слишком уж большая сумма, и сейчас невозможно сказать, удастся ли пробить ее», — отметил Ди Паскуале.

В декабре прошлого года на YouTube появилась презентация блокчейн-проекта, якобы разработанного Telegram, а в начале этого года портал TechCrunch со ссылкой на собственные источники сообщил, что Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. За счет этого мессенджер планирует привлечь $3–​5 млрд, что сделает ICO крупнейшим в истории.