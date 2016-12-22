ОКР начал экипировку спортсменов на Олимпиаду

Стартовала экипировка российских спортсменов к Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом РБК рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Экипировка, по словам Выборнова, продлится до 7 февраля.

«Федерации подают списки спортсменов и все их данные по размерам. Потом согласовывается дата экипировки. Приезжают, получают экипировку», — добавил Выборнов.

20 января вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что страна планирует отправить на Олимпиаду около 200 спортсменов. Изначально, по его словам, в списке было 358 человек, но чиновники понимали, что некоторых из них не допустят к участию.

По данным Международного олимпийского комитета, в изначальной заявке было 500 человек, 111 спортсменам днем ранее отказали в допуске к Играм.

В начале декабря МОК дисквалифицировал ОКР и российскую сборную. Мутко был отстранен от участия в подготовке к Олимпиаде. Российские спортсмены, не уличенные в применении допинга во время Игр в Сочи и других соревнований, смогут участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом и в форме без национальной символики.