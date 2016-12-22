В Улан-Удэ прооперировали находящуюся в коме девочку после атаки в школе

Врачи, прибывшие из Санкт-Петербурга в Улан-Удэ, прооперировали пострадавшую при нападении в школе № 5 в Сосновом Бору девочку. Она остается в коме в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя республиканской Больницы скорой медицинской помощи.

«Врачи пока по ней не могут делать прогнозов», — добавили в больнице. Сейчас сложно сказать, насколько успешно прошла операция.

Операция длилась около шести часов и проводилась под микроскопом. «Хирург соединил сосуды, сухожилия и нервы в руке девочки, что дает надежду на последующее восстановление функций кисти», — заявили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения России. Операцию проводил хирург из Института им. Г.И.​Турнера.​

Прооперированная девочка остается в тяжелом состоянии, подтвердил РБК министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбинима Самбуев. «Она также в тяжелом состоянии, в коме. Второй девочке операцию завершили, в реанимацию перевели, она сейчас под наблюдением реаниматологов», — пояснил он. По его словам, все 7 пострадавших остаются в больнице. «Улучшение [у остальных пострадавших] есть, средняя степень тяжести», — добавил министр.

Пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова рассказала на своей странице в Facebook, что врачи дают благоприятный прогноз по поводу состояния девочки, которой была сделана операция по восстановлению пальцев. Есть надежда, что пальцы ребенка срастутся нормально. «Сергей Голяна, микрохирург из Питера с мировым именем из Детского НИИ им.Г.И.Турнера, доволен. Операция шла шесть часов», — написала Хамаганова, добавив к публикации видео с комментарием Голяны. «Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев... кровообращение восстановлено», — пояснил доктор.

Утром 19 января девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова» атаковал учеников 7-го класса школы № 5 в Улан-Удэ. Он бросил в зажигательную смесь в учебное помещение и стал наносить удары школьникам. Пострадали семь человек, среди которых учительница русского языка и литературы и сам нападавший.

Против девятиклассника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Власти Бурятии собираются наградить учительницу, которая пострадала во время нападения.

Ранее в Минздраве Бурятии сообщили, что пострадавшая при нападении девочка впала в кому. Прибывшие из Петербурга врачи скорректировали ее лечение, девочке также предстоит провести косметические операции. Также врачи прооперировали другую пострадавшую, которая получила травму кисти руки.

Устроивший нападение школьник находится в реанимации в тяжелом состоянии.