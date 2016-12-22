Стала известна дата похорон вокалистки The Cranberries

Вокалистку The Cranberries Долорес О’Риордан похоронят 21 января в Ирландии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Церемония пройдет ​в церкви святого Иосифа в Лимерике (Ирландия). Руководить ею будет Кэнон Лиам Макнамара, близкий друг умершей певицы. На похоронах будут присутствовать только родственники и близкие друзья. В Лимирике ​Долорес О’Риордан родилась и начинала свою музыкальную карьеру.

О смерти певицы стало известно 15 января в возрасте 46 лет. Она умерла во время записи новой композиции. Полиция отказалась считать ее смерть подозрительной.​ Однако ее причина до сих пор неизвестна.



Долорес О’Риордан родилась в 1971 году. В 1990 году она стала вокалисткой Cranberries после ухода из нее певца Найла Куинна. Она записала с группой пять альбомов, в числе хитов — песни Zombie и Linger.