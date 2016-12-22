Полиция отказалась считать смерть солистки The Cranberries подозрительной

Лондонская полиция завершила проверку по факту смерти солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Сотрудники правоохранительных органов «не выявили ничего подозрительного» в смерти певицы. Об этом сообщает ирландская газета RTE. Дело передано следователю, который определит непосредственную причину смерти.

Полиция Лондона констатировала «внезапную смерть» 46-летней певицы в гостинице на улице Парк Лейн 15 января, сообщили РБК в пресс-службе Скотланд-Ярда. «Ее ближайшие родственники были проинформированы. Смерть женщины не считается подозрительной. Для коронера будет составлен отчет», — добавили в полиции.

О’Риордан умерла 15 января. Тело было обнаружено в лондонской гостинице. Певица приехала в британскую столицу для записи нового альбома. Родные солистки The Cranberries сообщили, что потрясены случившимся.

О’Риордан начала выступать с The Cranberries в 1990 году. В 2003 году группа распалась, певица приступила к сольной карьере. После сообщения о кончине О’Риордан на сайте Amazon сразу на 913 350% подскочил спрос на последнюю пластинку коллектива «Something Else», вышедшую в апреле 2017 года. Продажи сольного альбома О'Риордан «Are You Listening?» выросли на 147 552%