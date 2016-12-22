Лавров назвал закон о Донбассе перечеркивающим минские соглашения

​Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса «перечеркивает минские договоренности». Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает «Интерфакс».

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске», — сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва будет добиваться реализации минских соглашений, передает его слова ТАСС.

Украинский парламент 18 января принял «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», который стал известен как закон о реинтеграции Донбасса.

Законодательная инициатива предлагает создать на Украине оперативный штаб вооруженных сил, который будет руководить военными действиям в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, по новому закону, президент может быть наделен полномочиями использовать армию в мирное время без одобрения парламента или без объявления войны. Украинский лидер может использовать вооруженные силы для обеспечения суверенитета страны.



19 января в Раду был внесен проект постановления об отмене решения о принятии закона о реинтеграции Донбасса. По регламенту, пока постановление не будет рассмотрено, председатель Рады не сможет подписать закон и предоставить его на рассмотрение президента.

Ранее в МИД России заявили, что принятый закон о реинтеграции Донбасса является «подготовкой к войне». В Москве выразили опасения, что оперативный штаб, который будет создан по данному законопроекту, может использовать военных против мирных жителей «на всей территории стр​аны» и «без формального введения военного положения». В Москве сочли, что законопроект также предлагает наделить президента Украины Петра Порошенко «неограниченными, близкими к диктаторским полномочиями», которые будут использоваться для подавления «инакомыслия и недовольства».