«Похороны» Минска: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на конфликт

Украинский парламент признал Россию агрессором, а неконтролируемые территории в Донбассе — оккупированными. Москва говорит, что документ хоронит минские соглашения, однако пока стороны намерены продолжать участие в переговорах

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Три дня на поправки

Украинский парламент на третий день рассмотрения, 18 января, окончательно принял так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Полное название документа — «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей» (№ 7163). За его принятие проголосовали 280 депутатов (при минимально необходимых 226 голосах). «За» проголосовали две партии правящей коалиции — «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», а также большинство депутатов оппозиционных партий «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальной партии Олега Ляшко. «Против» проголосовали 36 депутатов (33 — от «Оппозиционного блока» и трое внефракционных).

Закон был внесен президентом Украины Петром Порошенко, депутаты приняли его в первом чтении 6 октября прошлого года после двух дней обсуждения. Порошенко объяснял, что стране необходим всеобъемлющий закон, определяющий роль России в конфликте и создающий условия для возвращения неконтролируемых территорий. Председатель Рады Андрей​ Парубий сообщил 18 января, что текст закона будет окончательно подготовлен (с учетом всех принятых поправок) и подписан им примерно через три дня, после чего поступит на подпись Порошенко, будет опубликован и, таким образом, вступит в силу (дата публикации пока не определена).

Ко второму (окончательному) чтению закона о реинтеграции депутаты подготовили 673 поправки. Но в итоге не получили поддержки большинства депутатов и не были внесены в текст такие предложения, как разрыв дипломатических отношений с Россией, разрыв Большого договора о дружбе с Россией от 1997 года. Также не были признаны террористическими движениями самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Зато была принята поправка о включении в текст закона положения о том, что Крым и Севастополь также находятся под российской оккупацией, сказал РБК депутат Иван Винник. Также принятый закон признает Россию «агрессором», а не контролируемые Киевом территории — «оккупированными». Одним из последствий признания России агрессором станет возможность задействовать для защиты страны все необходимые средства в соответствии с уставом ООН, объясняли сторонники принятия закона.

В принятом законе антитеррористическая операция не упоминается, на смену ей придут «мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии». Руководить военными действиями будет Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, а президент получит разрешение использовать армию в мирное время — для обеспечения государственного суверенитета, без согласия парламента и без объявления войны. Военные наряду с сотрудниками МВД участвуют в АТО и сейчас, однако правомерность их участия подвергалась сомнениям. Критики указывали, что украинское законодательство позволяет использовать вооруженные силы на территории Украины только при условии войны или военного положения. Ни того ни другого объявлено не было, а действия военных регулировались дополнительными указами, изданными для проведения АТО. Де-юре военными действиями руководил Антитеррористический центр Службы безопасности Украины, но по факту руководителем был президент, который действовал через руководителя Генерального штаба, поэтому на любое действие надо было получать разрешение нескольких начальников, объяснял ранее Иван Винник.

В поданном президентом тексте документа говорилось, что исполнение минских соглашений по урегулированию конфликта, одобренных Россией, Украиной, Францией и Германией в 2015 году, является приоритетной задачей. Однако депутаты исключили упоминание минских соглашений из текста.

Критика внутри страны

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал закона, который приняла Верховная рада по моей инициативе», — отреагировал в Twitter на принятие закона президент Порошенко.

Юрий Бойко (Фото: Денис Вышинский / ТАСС)

Однако не все депутаты украинского парламента согласны с ним. Глава фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко говорил, что закон не дает никаких сигналов жителям неподконтрольных Киеву территорий о том, что они являются полноценными гражданами Украины, и не содержит механизмов возвращения территорий и людей — в тексте документа говорится только о необходимости применения всех средств для возвращения контроля над территориями, однако конкретные меры не перечислены. «Оппозиционный блок» голосовал против принятия закона.

Об избыточности закона говорил в интервью украинскому изданию «Апостроф» и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, если в международных судах и будут рассматриваться иски Украины против России по факту агрессии, то руководствоваться суды будут не украинскими законами, а собранными фактами и доказательствами, которые будут представлены суду.

Слом минской системы

​Россия критикует законопроект с момента его внесения в украинский парламент. Главная претензия Москвы — определение России как агрессора. Ни в одном из документов минских соглашений об этом не говорится, Россия является не стороной конфликта, а посредником по урегулированию ситуации, говорили представитель президента России Дмитрий Песков и другие официальные лица. В четверг российские политики отреагировали на принятие украинского закона жестко. «Этот закон похоронил минские соглашения. Он создал условия для безответственного, бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия», — говорится в заявлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко (есть у РБК).

Украинские депутаты, по словам председателя международного комитета Совфеда Константина Косачева, своим решением отбросили все международные усилия, предпринимавшиеся в «нормандском» и иных форматах (в «нормандскую четверку», созданную для урегулирования ситуации на Украине, входят Франция, Германия, Украина и Россия).

Позиции российских представителей разделяют представители ДНР и ЛНР. «Определение в законе Российской Федерации как страны-агрессора переводит противостояние совсем в иную плоскость и может повлечь далеко идущие последствия», — говорится в заявлении полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Фото: Максим Левин / Reuters

Однако ни одна из сторон пока не заявила отказ от продолжения переговорного процесса в Минске. Во время принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса в столице Белоруссии продолжалось заседание контактной группы с участием представителей самопровозглашенных республик, России, Украины и ОБСЕ.

«Безусловно, представители Украины должны продолжать работу в Минске, должна измениться роль России — из посредника она должна стать субъектом переговоров», — заявил РБК депутат Рады Иван Винник. Принятое в Киеве решение не означает, что российским представителям следует отказаться от участия в минских встречах, сказал РБК Косачев. О намерении продолжать работу заявил и полпред России на переговорах Борис Грызлов. «Россия остается привержена минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы «Минску-2» не существует», — заявил он. Минский процесс никуда не денется, и Луганская народная республика намерена выполнять обязательства в его рамках, заявил РБК представитель ЛНР на переговорах в Минске, и.о. главы МИДа самопровозглашенной республики Владислав Дейнего.​

Несмотря на первые заявления, у России и других международных гарантов минских соглашений возникнут вопросы к Киеву о том, как закон будет применяться на практике и как он повлияет на участие украинских представителей в действующих переговорных площадках, сказал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Представители ДНР и ЛНР, которые участвуют в переговорах в Минске, теперь, вероятно, будут рассматриваться украинской стороной не как представители «отдельных районов» или неподконтрольных территорий, а как представители «оккупированных территорий», в связи с этим позиция Киева также требует прояснения, указывает он.

Минские соглашения не похоронены, в новом законе остаются отсылки к международным документам по конфликту, а среди них есть и обязательная для всех стран резолюция Совета Безопасности ООН по поддержке и необходимости выполнения комплекса мер, предусмотренных минскими соглашениями, сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев. Однако, по его мнению, после подписания документа Порошенко образуется новая реальность, где в конфликте появляются две главные стороны — Украина и Россия, а Киев выходит из-под влияния Евросоюза и теперь больше блокируется с США.