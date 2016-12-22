В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

В Верховную раду депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли проект постановления об отмене решения парламента, который принял закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщается на сайте Рады.



Проект зарегистрирован в пятницу, 19 января. Украинский телеканал «24» уточняет, что по регламенту при регистрации постановления об отмене законодательной инициативы, закон не может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту. Таким образом, Верховной раде необходимо рассмотреть данное постановление после того, как депутаты вернутся с каникул 6 февраля.

Рада приняла 18 января «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей», известный как закон о реинтеграции Донбасса. За него свои голоса отдали 280 депутатов, при минимально необходимых 226.

В законе нет понятия антитеррористической операции, его заменяют «мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии». Руководство военными действиями в Донбассе предлагается передать объединенному оперативному штабу вооруженных сил Украины, а президента наделить полномочиями использовать армию в мирное время для обеспечения суверенитета страны. Для этого ему не потребуется согласие украинского парламента или объявление войны.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что принятый закон о реинтеграции Донбасса означает «подготовку к войне». В Москве отметили, что объединенный оперативный штаб, который предлагается создать, может использовать украинских военных «против мирного населения на всей территории стр​аны» и «без формального введения военного положения». По мнению российского Министерства иностранных дел, президент Украина Петр Порошенко получил «неограниченные, близкие к диктаторским полномочия» для подавления «инакомыслия и недовольства».