Путин обсудил с Совбезом закон о реинтеграции Донбасса

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности принятый властями Украины закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», — заявил он.

По словам Пескова, в этом контексте была подчеркнута безальтернативность «Минска-2» и нормандского формата.

Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о реинтеграции Донбасса 18 января.

По словам спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, этот закон является похоронами минских соглашений. Также она добавила, что документ нацелен на возвращение Донецка и Луганска «вооруженным способом».

При этом в Министерстве иностранных дел России заявили, что объединенный оперативный штаб, создание которого прописано в законе, сможет использовать вооруженные силы «против мирного населения на всей территории страны» и «без формального введения военного положения».

Законопроект о реинтеграции Донбасса признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией территориями. При этом сама Россия в тексте закона упоминается в качестве государства-агрессора. Согласно документу, украинские власти вправе применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Помимо этого в документе прописан особый порядок въезда украинцев на «временно оккупированные» территории. На границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками формируются секторы безопасности, на территории которых сотрудники госорганов имеют особые полномочия.