Песков ответил на идею переноса из Минска переговоров по Донбассу

Приверженность сторон конфликта минским договоренностям важнее места проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя предложение перенести переговоры из Минска, Песков отметил, что место не так важно. «Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей, за неимением других договоренностей; приверженность нормандскому формату, о чем сегодня шла речь на заседании Совбеза; и опять же, понимание того, что все, что происходит, является внутренним конфликтом, и сторонами конфликта являются не кто иной как Киев и непризнанные республики», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе их встречи высказал идею перенести переговоры по урегулированию в Донбассе из Минска. Конкретное место не называлось.

18 января Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «государством-агрессором», а самопровозглашенные ЛНР и ДНР — «оккупированными территориями». В Москве назвали принятие законопроекта «подготовкой к войне».