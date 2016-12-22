Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,00 56,43 EUR Нал. 69,71 68,72 USD Бирж. 56,53 -0,23 EUR Бирж. 69,13 -0,24 USD ЦБ. 56,76 +0,17 EUR ЦБ. 69,26 +0,09 EUR/USD 1,22 +0,01 BTC/USD Бирж. 11275,41 +171,25 MOEX 2297,47 +0,86% RTS 1279,28 +1,15% Brent 69,16 -0,42% DJIA 26021,03 -0,36% Nasdaq 7296,05 -0,03% FTSE 7700,96 -0,32%
Матвиенко назвала новый украинский закон похоронами минских соглашений
Лента новостей
Суд Петербурга арестовал на два месяца главу разведки Центра «Э» Тугушева 01:29, Общество Порошенко предложил Верховной раде сменить главу Нацбанка 01:07, Финансы WSJ рассказала о нарушающих северокорейские санкции кораблях 00:41, Политика В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем 00:26, Общество Совет Федерации увеличит в три раза расходы на транспорт для сенаторов 00:25, Политика У оператора системы маркировки товаров в России нашелся новый миноритарий 00:13, Технологии и медиа Узкое горлышко: производство вина в России упало до рекордного минимума 00:00, Бизнес МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за непогоды 00:00, Общество Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия 18 янв, 23:41, Политика «Похороны» Минска: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на конфликт 18 янв, 23:15, Политика Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире 18 янв, 22:54, Политика МИД обвинил Вашингтон в нарушении банковской тайны российских дипломатов 18 янв, 22:39, Политика Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Москве 18 янв, 22:06, Спорт Новый оборонный банк: как гособоронзаказ защитят от финансовых санкций 18 янв, 21:55, Финансы В Волгограде в результате стрельбы погиб человек 18 янв, 21:47, Общество Бизнесмена арестовали по делу о хищении ₽100 млн при разработке подлодки 18 янв, 21:33, Бизнес В Челябинской области танк задавил военнослужащего 18 янв, 21:30, Общество Рогозин обвинил США в нарушении условий использования ракетных двигателей 18 янв, 21:21, Политика Полиция раскрыла поставлявшую контрафактный ботокс в Москву ОПГ 18 янв, 21:14, Общество Медведев поручил разобраться с жалобой на перенос фильма о Паддингтоне 18 янв, 21:05, Политика На Украине в городе Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ 18 янв, 20:59, Политика Human Rights Watch назвала Трампа «катастрофой» для прав человека 18 янв, 20:45, Политика Мэрия предложила Навальному три места для проведения акции 28 января 18 янв, 20:34, Политика Отец одного из напавших на пермскую школу рассказал о его характере 18 янв, 20:08, Общество «Спартак» потерял футболиста основного состава в первом матче года 18 янв, 20:08, Спорт МИД назвал закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к войне» 18 янв, 20:00, Политика Доходный экспонат: как объединить современное искусство и рекламу 18 янв, 19:53, Свое дело ЦБ измерит благополучие россиян вместо «индекса счастья» 18 янв, 19:52, Экономика
Матвиенко назвала новый украинский закон похоронами минских соглашений
Политика, 18 янв, 18:12
0
Матвиенко назвала новый украинский закон похоронами минских соглашений
Спикер Совета Федерации заявила, что Украина пытается избежать выполнения минских соглашений. Закон о реинтеграции Донбасса, который приняла Рада, нацелен на возвращение Донецка и Луганска «вооруженным способом», считает Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый 18 января Верховной радой, не делает ни единого шага к мирному процессу, высказала свое мнение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщение которой распространила пресс-служба Совфеда.

Матвиенко пишет, что у нее были надежды на то, что в новом законе появятся «большая степень автономии» и нормы, «обозначенные в минских соглашениях, в «дорожной карте». «Но этот закон похоронил минские соглашения. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит», — констатировала спикер.

Захарченко связал запрет служащим выезжать на Украину с угрозой терактов
Общество

По ее словам, принятый закон говорит о том, что Киев «продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск». Страны — гаранты мирного процесса — Россия, Германия и Франция — оказывали давление на киевские власти, «понуждая их пошагово выполнять минские соглашения», но ​«руководство Украины сделало ровно противоположное тому, что было прописано в них».

Спикер также увидела в законопроекте «грубое отношение к братскому народу»: «Называют нас агрессорами, оккупантами. Утверждают, что на территории Донецка и Луганска находятся какие-то виртуальные вооруженные силы России».​ По ее мнению, украинские законодатели попытались «найти в лице России виноватого».

В четверг, 18 января, Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины оккупированными Россией территориями, а Россию — государством-агрессором.

Рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»
Политика

Документ наделяет Киев правом применять военные силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Материальный и моральный ущерб людям, проживающим на оккупированных территориях, также возлагается на Россию.​

В закон не вошла поправка о денонсации договора о дружбе с Россией, так как за нее проголосовали недостаточное количество депутатов (104 из 226 голосов). Также украинские депутаты отказались поддерживать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

«Для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне», — считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов. В сообщении, распространенном пресс-службой Грызлова, отмечается, что законопроект «разрушает конструкцию, на которой был выстроен диалог в Минске».

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: минские соглашения , Валентина Матвиенко , конфликт на Украине , Верховная рада Украины ...
Главное
Путин окунулся на Крещение в прорубь на Селигере Общество
Материалы по теме
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса Политика
В ДНР допустили эскалацию конфликта в Донбассе из-за ракет Javelin Политика
Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.