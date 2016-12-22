Матвиенко назвала новый украинский закон похоронами минских соглашений

Спикер Совета Федерации заявила, что Украина пытается избежать выполнения минских соглашений. Закон о реинтеграции Донбасса, который приняла Рада, нацелен на возвращение Донецка и Луганска «вооруженным способом», считает Матвиенко

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый 18 января Верховной радой, не делает ни единого шага к мирному процессу, высказала свое мнение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщение которой распространила пресс-служба Совфеда.

Матвиенко пишет, что у нее были надежды на то, что в новом законе появятся «большая степень автономии» и нормы, «обозначенные в минских соглашениях, в «дорожной карте». «Но этот закон похоронил минские соглашения. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит», — констатировала спикер.

По ее словам, принятый закон говорит о том, что Киев «продолжает делать ставку на попытку вооруженным способом вернуть Донецк и Луганск». Страны — гаранты мирного процесса — Россия, Германия и Франция — оказывали давление на киевские власти, «понуждая их пошагово выполнять минские соглашения», но ​«руководство Украины сделало ровно противоположное тому, что было прописано в них».

Спикер также увидела в законопроекте «грубое отношение к братскому народу»: «Называют нас агрессорами, оккупантами. Утверждают, что на территории Донецка и Луганска находятся какие-то виртуальные вооруженные силы России».​ По ее мнению, украинские законодатели попытались «найти в лице России виноватого».

В четверг, 18 января, Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины оккупированными Россией территориями, а Россию — государством-агрессором.

Документ наделяет Киев правом применять военные силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Материальный и моральный ущерб людям, проживающим на оккупированных территориях, также возлагается на Россию.​

В закон не вошла поправка о денонсации договора о дружбе с Россией, так как за нее проголосовали недостаточное количество депутатов (104 из 226 голосов). Также украинские депутаты отказались поддерживать поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

«Для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне», — считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов. В сообщении, распространенном пресс-службой Грызлова, отмечается, что законопроект «разрушает конструкцию, на которой был выстроен диалог в Минске».