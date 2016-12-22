В МВД Казахстана назвали предварительную причину возгорания автобуса

Предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана стало использование бензинового источника открытого огня в салоне. Об этом сообщает издание «ЭкспрессК» со ссылкой на МВД Казахстана.

Автобус марки «Икарус» загорелся 18 января на 1068-м км трассы Самара — Шымкент. В результате инцидента погибли 52 человека, трем пассажирам и двум водителям удалось спастись. По информации официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова, погибшие являлись гражданами Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Замминистра МВД республики Ерлан Тургумбаев назвал пожар в автобусе несчастным случаем.

Ранее сообщалось о том, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в проводке автобуса.