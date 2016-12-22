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В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем
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В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем
Общество, 00:26
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В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем

Возгорание автобуса в Актюбинской области, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, было несчастным случаем. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Об этом заявил ​на брифинге 18 января заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Tengri News.

По его словам, выжившие утверждают, что пожар начался в салоне транспортного средства. Первой причиной, почему не всем удалось спастись, является то, что в начале в автобусе «пошел едкий дым», которым многие отравились. Второй причиной является то, что, когда открылась дверь, в салон поступил кислород и автобус вспыхнул изнутри. Из-за этого пассажиры не смогли выйти из салона. Ранее региональный департамент внутренних дел также сообщал, что люди не смогли выйти из горящего автобуса, потому что были заблокированы внутри.

«Кроме этого было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж — на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание», — отметил замминистра МВД.

«Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания», — добавил Тургумбаев.

Точная причина ЧП, скорее всего, станет известна в пятницу 19 января, заключил он.

В Казахстане сгорел автобус с людьми. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Речь идет об автобусе «Икарус», который загорелся 18 января на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Жертвами ЧП стали 52 человека, три пассажира и два водителя спаслись из горящего автобуса. По словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова, погибшие — граждане Узбекистана. Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным областного департамента ЧС, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в проводке.

Теги: Казахстан , Автобус , Пожар
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