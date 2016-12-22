МВД Казахстана назвало предварительную причину возгорания автобуса

Причиной возгорания автобуса «Икарус» в Казахстане, жертвами которого стали 52 человека, могла оказаться неисправность транспортного средства. Об этом на брифинге сообщили в департаменте по ЧС Актюбинской области республики, передает «Интерфакс».

«Предварительная причина пожара — замыкание проводки», — уточнили в департаменте. В ведомстве также сообщили, что автобус был перегружен.

Как сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, правительство республики создало специальную комиссию для установления причин возгорания.

Автобус, в салоне которого находились 57 человек, загорелся на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент утром 18 января. Возгорание произошло во время движения «Икаруса». Жертвами происшествия стали 52 человека человека. Еще три пассажира и двое водителей смогли спастись. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов в разговоре с РБК отметил, что двое из выживших получили ожоги первой степени тяжести. Еще трое, по его словам, «сильно не пострадали и отказались от госпитализации».

Видео: Kolesa.kz

Издание Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб сообщило имена выживших ДТП. Ими оказались трое жителей Казахстана — Максат Пернебеков, Ахрор Искаков и Барат Танатаров и двое граждан Узбекистана — Исраилджон ​Мирзахмедов и Нуржан Кыргызбае.

На месте ДТП в настоящий момент работают спасатели, сотрудники полиции, медики, психологи, там же развернут оперативный штаб.