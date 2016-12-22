В Казахстане сгорел автобус с людьми. Фоторепортаж

В Казахстане утром 18 января на автодороге Самара — Шымкент во время движения загорелся автобус «Икарус». В нем находились 57 человек, по предварительным данным — в основном граждане Узбекистана. Спастись удалось только пятерым, 52 человека погибли.
Пожар начался на 1068-м километре автодороги из Самары в Шымкент. По данным казахстанских властей, автобус следовал из Узбекистана в Россию
Всего в автобусе было 57 человек — 55 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, большинство из них были гражданами Узбекистана, однако правоохранительные органы продолжают проверку документов погибших и обещают уточнить информацию об их гражданстве позднее
Выбраться из горящего автобуса удалось пятерым пассажирам.
На месте катастрофы работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, там же развернут оперативный штаб