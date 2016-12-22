В Казахстане возбудили дело после гибели 52 человек при пожаре в автобусе

Казахстанская полиция возбудила уголовное дело после того, как в Актюбинской области жертвами пожара в автобусе стали 52 пассажира. Об этом сообщил представитель регионального департамента внутренних дел Ерболат Саркулов, передает Tengri News. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. ст. 345 УК Казахстана (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Саркулов сообщил, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. «Еще никого не допросили, их не привезли», — отметил он. Представитель департамента сказал, что тела погибших при пожаре в автобусе были доставлены в морг для опознания.

Автобус «Икарус», в котором находились 55 пассажиров и два водителя, сгорел в четверг, 18 января, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент. Транспортное средство загорелось во время движения. В результате 52 человека погибли на месте происшествия, три пассажира и два водителя смогли спастись из горящего автобуса. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что, по предварительным данным, все погибшие — граждане Узбекистана.

Видео: Kolesa.kz

В областном департаменте по ЧС рассказали, что причиной пожара в автобусе могло стать короткое замыкание в проводке. В региональном департаменте внутренних дел отметили, что люди не смогли выйти из горящего автобуса, потому что были заблокированы двери.