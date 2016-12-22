Собчак потребовала от Кадырова освободить главу грозненского «Мемориала»

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак написала открытое письмо главе Чечни Рамзану Кадырову. Она потребовала немедленно освободить главу грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Текст письма поступил в распоряжение РБК.

«Уже неделю по сфальсифицированному обвинению сидит в тюрьме Оюб Титиев. Прокомментировав его задержание, вы назвали правозащитников «людьми без нации и рода», — пишет Собчак.

По ее мнению, такие правозащитники, как Наталья Эстемирова, Людмила Алексеева, Зоя Светова, Оюб Титиев, «и есть [люди] самого лучшего, самого важного рода». Собчак также выразила уверенность, что самому Кадырову может «когда-нибудь понадобиться их защита».

Кроме того, Собчак обратилась к российским политикам и кандидатам в президенты Алексею Навальному, Григорию Явлинскому, Павлу Грудинину и Борису Титову и призвала их «оставить в стороне все свои разногласия и споры». «Они не стоят и одного часа, проведенного в тюрьме Титиевым», — подчеркнула Собчак.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в разговоре с РБК назвал требование Собчак «пиар-ходом». «Это вполне понятный и, надо отдать должное, продуманный пиар-ход со стороны отчаявшейся Ксении Анатольевны. Этот дерзкий «парусник», отважно бросившийся навстречу политической стихии, не брезгует никакими попутными «веяниями», даже если от них, мягко говоря, «попахивает», — считает Умаров.

Он сказал, что относится к правозащитникам с искренним уважением. «Одним из самых уважаемых мной правозащитников я считаю Рамзана Кадырова. Скольких граждан России он освободил из заточения из застенков разных государств? А сколько детей обрели своих родителей? А стариков получили заботу и приют? Скажите, а кого защитил Титиев? Никого. И тем не менее, поверьте, Рамзан Кадыров только будет рад, если Оюб окажется невиновным и выйдет на свободу», — подчеркнул Умаров.

Полиция Чечни задержала Титиева 9 января, его обвинили в хранении наркотиков. По словам полицейских, в машине Титиева был обнаружен «черный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны». Правозащитник 16 января написал письмо президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. В нем он рассказал о давлении со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам Титиева, сотрудники полиции подбросили наркотики в его машину.