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Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику
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Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику
Общество, 17:12
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Семья главы чеченского «Мемориала» покинула республику

Родственники главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева покинули территорию Чечни, сообщил РБК его адвокат Петр Заикин.

«Не вся семья, часть родственников действительно покинули Чечню. Не им лично, а моему клиенту поступали угрозы, что если он не признается в якобы незаконном обороте наркотических средств, то его родственников ждет уголовное преследование», — рассказал он.

По словам Заикина, в отношении одного из родственников «была высказана угроза о возбуждении дела по ст. 208 УК» (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем).

На вопрос РБК о том, известно ли ему, кто угрожал Титиеву преследованием родственников, адвокат ответил, что «не может разглашать эту информацию ввиду отсутствия разрешения на это от своего клиента».

Власти Чечни, как передает агентство «Интерфакс», опровергают угрозы семье Титиева.

Глава чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев был задержан 9 января. Его машину остановили полицейские в Курчалоевском районе для проверки документов. В ходе осмотра машины они нашли 180 г марихуаны. 11 января Титиев был арестован на два месяца, в отношении него возбуждено дело по ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотиков). В «Мемориале» заявили, что полиция угрожала Титиеву и его родственникам, а адвокат правозащитника утверждает, что имел место самооговор. Чеченские власти назвали данные утверждения «полной ложью». Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов призвал «не политизировать» данный эпизод, однако обратился в Следственный комитет (СК) в просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева. Но СК не нашел оснований для этого и проверку проводить отказался.

Теги: Чечня , «Мемориал» , правозащитник
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