Пассажирам автобуса в Казахстане помешала спастись заблокированная дверь

Эвакуация людей из сгоревшего в Актюбинской области (Казахстан) автобуса была затруднена из-за заблокированных боковых дверей. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы областного департамента внутренних дел Виталия Синева сообщает Tengri News.

По предварительной версии, причиной возгорания стала электропроводка. «В этой связи и произошло возгорание. Ну паника была, естественно. Двери оказались заблокированы», — рассказал Синев.

Ранее в областном департаменте по ЧС также заявили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщает, что сгоревший автобус ехал из Шымкента в Казань. Автобус марки KassbohrerSetra выпущен в 1989 году.

Автобус загорелся на 1068-м км трассы Самара — Шымкент утром 18 января. В салоне находились 57 человек, 52 погибли. Три пассажира и два водителя спаслись. У двоих выживших, по словам официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова, ожоги первой степени, остальные сильно не пострадали и после оказания первой помощи отказались от госпитализации.