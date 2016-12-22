Лавров прокомментировал планы создания США зон погранбезопасности в Сирии

Россия опасается плана создания коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) зон пограничной безопасности в Сирии, о которых было объявлено ранее. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«[Глава американского Госдепартамента] Рекс Тиллерсон и [экс-госсекретарь США] Джон Керри меня заверяли, что единственная цель присутствия США в Сирии — уничтожение террористов, уничтожение ИГ. Даже если принять во внимание, что ИГИЛ до конца не уничтожен, даже если это принять во внимание, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — пояснил Лавров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января пригрозил начать военную операцию против курдов в Сирии и «оторвать головы террористам» в Африне и Манбидже (под контролем «Союза демократических сил», СДС) (СДС — основа — курдское ополчение YPG. — РБК) в течение недели. На следующий день агентство Anadolu со ссылкой на военный источник сообщило, что Турция отправила на границу с Сирией свой военный конвой и танковую колонну.

Ранее руководство возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ сообщило, что создает «силы охраны границы» Сирии на основе СДС для охраны сирийских границ. Новое формирование будет базироваться в долине Евфрата и вдоль границы Сирии с Турцией и Ираком. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что США легализуют террористов, создавая «силы охраны границы» Сирии на основе отрядов СДС. По его словам, Турция будет бороться с террористами в своей стране и за ее пределами.