Коалиция США начала создание из курдов Сил охраны границы Сирии

Возглавляемая США Коалиция по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии на территориях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (СДС), заявил пресс-секретарь коалиции полковник Томас Вил. Об этом сообщает Defense Post

По его словам, на данный момент проходит обучение первая партия из 230 рекрутов для Сил охраны границы Сирии. Коалиция «тесно работает» с СДС (основа — курдское ополчение. — РБК) по формированию и обучению новых отрядов. «Цель — довести численность Сил охраны границы до 30 тыс. человек», — сказал Вил.

Он объяснил, что ядром этих формирований станут 15 тыс. бойцов СДС, «так как их миссия борьбы с ИГ закончилась».



Силы охраны границы, по словам Вила, будут базироваться в долине Евфрата: на западных границах территории, занятой СДС (граничит с областями, подконтрольными правительству в Дамаске), а также вдоль границы Сирии с Турцией и Ираком.

СДС занимает северные районы Сирии вдоль границы с Турцией, район бывшей столицы ИГ Ракки, а также изолированный анклав Африн в провинции Алеппо и северную часть границы с Ираком. Основу СДС составляет курдское ополчение YPG, а также отряды бывшей умеренной оппозиции. СДС является ключевым союзником США в Сирии, при поддержке американской авиации и спецназа отряды курдов взяли у ИГ города Манбиндж (2016 год) и Ракк (2017 год). Пентагон продолжает снабжать СДС оружием. Официальная Анкара считает СДС филиалом признанной ею террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которая борется за самоопределение курдов в Турции. Турецкое правительство также против участия делегации СДС и курдов на планируемых переговорах по сирийскому урегулированию в Сочи.