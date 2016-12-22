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СМИ узнали о планах Турции нанести авиаудар по курдам в Сирии
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СМИ узнали о планах Турции нанести авиаудар по курдам в Сирии
Война в Сирии, 11:43
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СМИ узнали о планах Турции нанести авиаудар по курдам в Сирии
Турция планирует начать операцию против сирийских курдов, обосновавшихся в Африне на севере Сирии, с массированных авиаударов. Цель Анкары — не допустить появления на границе с Сирией курдской автономии
 ВВС Турции (Фото: АР)

Турция планирует начать наземную операцию в Африне, расположенном на северо-западе Сирии, с массированного авиаудара по целям курдских отрядов народной самообороны YPG, сообщает турецкая газета Haberturk со ссылкой на свои военные источники. По данным издания, в 2017 году Анкара трижды проводила техническую подготовку к операции в Африне, однако откладывала ее проведение в ожидании финального одобрения руководства страны.

Турецкая разведка уже определила 149 целей для авиаудара, опираясь на данные, собранные с помощью беспилотников и оперативников из числа лояльных к Анкаре сил. Это стационарные объекты, используемые YPG, а также транспорт и военная техника.

За последние полтора месяца в регионе была зафиксирована активность, которая свидетельствовала о том, что силы народной самообороны пытаются скрыть расположение важных объектов, уточняет Haberturk.

По данным издания, первая фаза операции может продлиться до шести суток, при этом планируется, что одновременно с авиацией будет активно задействована и размещенная на границе артиллерия.

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Для финальной стадии зачистки в Африн могут быть направлены подразделения турецкого спецназа.

Курды готовятся отразить атаку Анкары, пишет Haberturk. По данным разведки, в Африне возводят укрепления и роют защитные траншеи, которые затем могут быть использованы при ведении позиционной войны. В случае начала массированной атаки курдские бойцы могут отступать на юг и юго-восток в направлении подконтрольной Дамаску территории, считают турецкие военные.

Турецкий Генштаб вероятно, выберет тактику​ бронетанкового наступления после массированного авианалета на позиции YPG, пишет Millieyet со ссылкой на источники в военных кругах. Для защиты от мин с дистанционным взрывателем технику оснастят аппаратурой, способной заглушать радиосигналы.

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Курды контролируют районы на севере Сирии — территории, называемые Федерацией Северной Сирии. Отряды народной самообороны YPG считаются вооруженным крылом федерации, их поддерживают США, которые также снабжают курдов техникой и вооружениями. К YPG примыкают боевики из умеренной сирийской оппозиции.

Турция считает YPG филиалом Рабочей партии Курдистана (РПК) — организации, ведущей вооруженную борьбу с турецкими властями за самоопределение курдов, и рассматривает их в качестве террористической организации. Поставки американских вооружений сирийским курдам служат предметом трений Анкары с Вашингтоном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию против курдов YPG в Сирии 13 января. Он также обвинил США в нежелании выполнять обещание о выводе курдских отрядов с этой территории, подчеркнув, что контролируемые курдами районы на севере Сирии, прилегающие к границе с Турцией, превратились в «пояс террора».

На следующий день Турция обстреляла позиции курдов в районе Африна, а независимые наблюдатели сообщили о перемещении турецких военных конвоев в направлении плацдарма в Идлибе, а также о поставках Вашингтона переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) курдам.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Турция , курды , Африн
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