Названо место прощания с лидером «Трудовой России» Анпиловым

Прощание с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым пройдет 20 января. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил член исполкома движения Станислав Рузанов.

«Прощание состоится в субботу в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища», — сказал Рузанов.

Анпилов умер в больнице 15 января около 23:20 мск. Причиной смерти политика стал обширный инсульт. Лидеру «Трудовой России» было 72 года.

​Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. После окончания факультета журналистики он работал переводчиком в Министерстве торгового флота на Кубе. После возвращения работал переводчиком в Высшей комсомольской школе, комментатором главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР, корреспондентом в Никарагуа.

В 1992 году при его участии была создано общественно-политическое движение «Трудовая Россия». В 2003 году Анпилов заявлял о намерении принять участие в президентских выборах, однако позднее отказался от этой идеи. В 2012 году он был до​веренным лицом кандидата в президенты Владимира Жириновского.