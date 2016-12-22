Памяти Виктора Анпилова. Фотогалерея

Российский политик и общественный деятель, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался 15 января на 73 году жизни. У политика случился обширный инфаркт. В 1992-1993 годах выступал на многотысячных уличных протестах против Бориса Ельцина

Виктор Анпилов на митинге прокоммунистических движений на Красной площади. 1 мая 1992 года Виктор Анпилов (в центре) на Первомайской демонстрации.1 мая 1993 года Виктор Анпилов ​после выхода из следственного изолятора «Лефортово» 26 февраля 1994 года. Он был обвиняемым по событиям 3-4 октября 1993 года, но впоследствии амнистирован по решению Госдумы Виктор Анпилов на митинге оппозиции.18 июля 1997 года Виктор Анпилов (в центре) во время пикета у здания Госдумы. 9 апреля 1998 года

Виктор Анпилов с газетой своего движения «Молния». 3 октября 2000 года Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов (справа) во время марша ветеранов в Москве. 22 июня 2004 года

Виктор Анпилов (второй справа) во время шествия, которое провели представители КПРФ, Национал-большевистской партии и «Авангарда красной молодежи». 1 мая 2006 года Виктор Анпилов на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Жириновского на Пушкинской площади. 23 февраля 2012 года