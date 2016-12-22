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Памяти Виктора Анпилова. Фотогалерея
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Памяти Виктора Анпилова. Фотогалерея
Общество, 01:20
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Памяти Виктора Анпилова. Фотогалерея
Российский политик и общественный деятель, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался 15 января на 73 году жизни. У политика случился обширный инфаркт. В 1992-1993 годах выступал на многотысячных уличных протестах против Бориса Ельцина 
Фото: Валентин Кузьмин, Валентин Соболев / ТАСС

Виктор Анпилов на митинге прокоммунистических движений на Красной площади. 1 мая 1992 года

Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

Виктор Анпилов (в центре) на Первомайской демонстрации.1 мая 1993 года

Фото: Олег Булдаков, Валерий Христофоров / ТАСС

Виктор Анпилов ​после выхода из следственного изолятора «Лефортово» 26 февраля 1994 года. Он был обвиняемым по событиям 3-4 октября 1993 года, но впоследствии амнистирован по решению Госдумы  

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Виктор Анпилов на митинге оппозиции.18 июля 1997 года

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

Виктор Анпилов (в центре) во время пикета у здания Госдумы. 9 апреля 1998 года
 

Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Виктор Анпилов с газетой своего движения «Молния». 3 октября 2000 года

Фото: Василий Смирнов / ТАСС

Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов (справа) во время марша ветеранов в Москве. 22 июня 2004 года
 

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Виктор Анпилов (второй справа) во время шествия, которое провели представители КПРФ, Национал-большевистской партии и «Авангарда красной молодежи». 1 мая 2006 года

Фото: Константин Родиков / РИА Новости

Виктор Анпилов на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Жириновского на Пушкинской площади. 23 февраля 2012 года

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: мультимедиа
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