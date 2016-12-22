Роскомнадзор ответил на сообщения о предвыборной агитации на телеканалах

Роскомнадзор отреагировал на заявление организации «Голос», в котором говорилось о поступающих жалобах на сюжеты с признаками предвыборной агитации на телевидении. Представитель ведомства заявил РБК, что решение о наличии в материалах СМИ нарушений выборного законодательства, в том числе имеющих отношение к незаконной агитации, принимает избирательная комиссия соответствующего уровня.

«В случае принятия положительных решений о наличии в материалах СМИ предвыборной агитации вне агитационного периода избирательные комиссии обращаются в уполномоченные на принятие мер органы исполнительной власти либо составляют административные протоколы самостоятельно», — отметили в Роскомнадзоре.

По словам представителя регулятора, на основании такого решения Роскомнадзор составляет протоколы об административных правонарушениях. Он уточнил, что с начала 2018 года в Роскомнадзор таких решений из избиркомов (в том числе из ЦИК России) не поступало.

В ведомстве отметили, что в случае установления факта проведения предвыборной агитации вне агитационного периода в отношении СМИ, который распространил такой материал, составляется протокол по ст. 5.10 КоАП РФ.

16 января в движении «Голос», которое занимается общественным наблюдением за выборами, заявили о поступлении жалоб на сюжеты с признаками предвыборной агитации на телеканалах. В организации отметили, что за последние 20 дней поступило 55 жалоб на телеканалы ВГТРК, «Первый канал», «Пятый канал» и НТВ. Кроме того, жалобы поступили на несколько десятков региональных и местных телеканалов из 33 регионов России.​

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что никакого массового нарушения телеканалами требований закона в части освещения предвыборной кампании не было. При этом она добавила, что есть вещи, которые «действительно настораживают» ведомство.