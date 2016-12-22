ЦИК ответила на заявление «Голоса» о предвыборной агитации на телевидении

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала заявление движения «Голос» о том, что в организацию поступают жалобы на сюжеты с признаками предвыборной агитации на телеканалах. По словам Памфиловой, никакого массового нарушения телеканалами требований закона в части освещения предвыборной кампании нет, передает «РИА Новости».

При этом глава ЦИК подчеркнула, что есть вещи, которые «действительно настораживают» ведомство.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя заявление движения «Голос», сказала, что распространение СМИ тех или иных материалов о кандидатах на выборах не может считаться предвыборной агитацией, если не установлена агитационная цель. Она отметила, что есть позиция Конституционного суда, который указал на существование двух конституционно закрепленных ценностей — свобода массовой информации, свобода искать, находить, получать информацию и свобода выбора.

«В ходе избирательной кампании эти две ценности вступают в определенное противоречие, и задача законодателя — найти определенный баланс между этими двумя ценностями, введя, с одной стороны, некоторые ограничения, но, с другой стороны, не пресекая само существо права на свободу информации. Это если говорить о том, о чем наши уважаемые коллеги из «Голоса» отмалчиваются», — заявила Гришина.

Накануне движение «Голос», которое занимается общественным наблюдением за выборами, сообщило о поступлении за последние 20 дней 55 жалоб о признаках предвыборной агитации за или против кандидатов в президенты России на различных телеканалах. В организации уточнили, что речь идет о сюжетах на телеканалах ВГТРК, «Первый канал», «Пятый канал» и НТВ, а также на нескольких десятках региональных или местных телеканалах из 33 регионов.​