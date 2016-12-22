Памфилова посоветовала живущим на Украине россиянам приехать ради выборов

Россиянам, проживающим на Украине, стоит приехать на родину, чтобы проголосовать на выборах президента, считает глава ЦИК. Обсуждать безопасность избирательных участков на Украине сейчас «не с кем», считает Памфилова

Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова посоветовала россиянам, проживающим на территории Украины, приехать на родину для голосования на выборах президента России, сообщает «Коммерсантъ».

Дипломатические источники газеты считают, что из-за того, что день голосования на выборах президента совпадает с годовщиной присоединения Крыма к России, украинские радикально настроенные организации «с удвоенной энергией попытаются помешать проведению голосования».

«У меня нет ответа, как там голосовать гражданам России, этот вопрос не с кем обсуждать», — сказала Памфилова «Коммерсанту».

По ее словам, российским гражданам безопаснее «приехать в Россию, хотя бы в приграничные области, и проголосовать» на ближайшем избирательном участке.

Памфилова также напомнила, что действующее законодательство позволяет гражданам России проголосовать на любом избирательном участке, рядом с которым они будут находиться в день выборов.

В сентябре 2016 года во время выборов в Госдуму в Киеве и Одессе происходили стычки между полицией и протестующими, которые пытались заблокировать здания диппредставительств России на Украине в этих городах. Участники акций намеревались помешать тем, кто пришел проголосовать на выборах. Накануне дня выборов радикальные активисты также забросали петардами здание посольства России в Киеве.

Тогда же против открытия избирательных участков на территории Украины выступил официальный Киев, который требовал отменить выборы депутатов Госдумы в Крыму.

Из-за позиции украинских властей избирательные участки для граждан России были открыты на территории посольства в Киеве, а также в консульствах в Харькове, Одессе и в Киеве.​

Российские дипломаты на Украине считают, что организовать голосование на выборах президента на территории российского консульства, где открывались избирательные участки до событий 2014 года, в Киеве будет невозможно, так как это особняк в центре города, который невозможно защитить, уточняет «Коммерсантъ». Дипломаты также сомневаются, что его удастся провести в консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Выборы президента России назначены на 18 марта.