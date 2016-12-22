«Голос» заявил о жалобах на предвыборную агитацию на телевидении

Организация «Голос», которая занимается общественным наблюдением за выборами, получила жалобы на сюжеты с признаками предвыборной агитации на телеканалах

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В заявлении, которое опубликовано на сайте «Голоса», указывается, что по закону предвыборная агитация на телеканалах, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях может проводиться только за 28 дней до выборов (то есть с 17 февраля). Об этом говорится в ст. 49 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Однако, как указывают в «Голосе», за последние 20 дней на «Карту нарушений» поступило 55 сообщений о признаках предвыборной агитации «за» или «против» кандидатов в президенты России на различных телеканалах.

«Голос» утверждает, что первыми подобные сюжеты выпустили федеральные телеканалы (ВГТРК, «Первый канал», «Пятый канал» и НТВ), а за ними последовали несколько десятков региональных или местных телеканала из 33 регионов страны.

В «Голосе» отмечают, что в ставших причиной жалоб материалах телеканалов «выражается предпочтение единственному кандидату — Владимиру Путину, демонстрируются высказывания избирателей с указанием, за какого кандидата они будут голосовать». «В некоторых сюжетах содержится агитация негативного характера, направленная против других кандидатов», — утверждают наблюдатели.

«Согласно правовой позиции ЦИК, если в информировании о деятельности кандидатов есть перекос, [предпочтения] или положительные оценки [в отношении определенных кандидатов], то такие материалы считаются агитаций», — заявил РБК координатор региональной сети «Голоса» Виталий Аверин, приведя в пример агитации негативного характера сюжеты о кандидате от КПРФ Павле Грудинине.

В этой связи «Голос» призвал ЦИК публично осудить нарушителей, правоохранительные органы провести проверки, а Роскомнадзор — привлечь виновных к административной ответственности.

В ЦИК пока не ответили на запрос РБК.

РБК направил запросы в пресс-службу «Первого канала», холдинга ВГТРК, НТВ и «Пятого канала».

В настоящее время в России есть два официально зарегистрированных кандидата, которым разрешено вести предвыборную агитацию. Это — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ Павел Грудинин. Остальные кандидаты, чьи инициативные группы были зарегистрированы ЦИК, занимаются сбором подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Президентская компания официально стартовала в России 18 декабря.

Представители движения «Голос» называют себя членами некоммерческой «организации по общественному наблюдению за выборами». В сентябре 2015 года российский Минюст включил одну из пяти ее организаций — фонд в поддержку демократии «Голос» — в список «выполняющих функции иностранного агента». До этого в августе того же года представители ведомства выяснили, что фонд «Голоса» не находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. На это в министерстве тогда отметили, что фонд нарушил п.7 ст. 32 закона об НКО, не представив в Минюст сведений об изменении места нахождения. В связи с этим ведомство подало в суд иск о ликвидации фонда «Голоса». 27 июля 2016 года Пресненский суд Москвы его удовлетворил. ​Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц утверждал РБК, что на работе движения это не скажется.