Пентагон заверил в отсутствии планов увеличить число военных на Украине

Роль американских военных в рамках обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стандартам НАТО останется прежней, а количество военных советников не изменится, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом говорится в опубликованной стенограмме главы военного ведомства.

По словам Мэттиса, американским военным «предстоит многое сделать», чтобы удовлетворить «нужды украинского народа в той манере, в которой это делают армии демократических стран». Он подчеркнул, что советники армии США «прямо сейчас» приводят ВСУ к стандартам НАТО, однако количество советников «вряд ли поменяется в ближайшие шесть месяцев». «У нас вовсе нет никаких планов изменять количество наших военных», — сказал Мэттис.

Отвечая на вопрос о роли новых поставок вооружений, включая противотанковые комплексы, Мэттис отметил, что это не должно качественно изменить обстановку, так как оружие является «оборонительным». «Коль скоро никто не нападает на Украину, надеюсь, что это не будет играть большой роли», — заключил он.

Белый дом 22 декабря впервые одобрил поставки американского летального оружия для Украины — партию снайперских винтовок M107A1 стоимостью $41,5 млн. Тогда же Госдепартамент заявил, что готов поставить Киеву и «усиленные вооружения», в частности противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как выяснил телеканал ABC News, контракт стоимостью $47 млн будет включать в себя ​210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Впервые о согласии Вашингтона поставить Киеву противотанковые комплексы стало известно в августе.