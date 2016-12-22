Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира

Сенатор Джон Маккейн заявил, что решение Вашингтона о продаже Украине не только стрелкового, но и более тяжелого летального вооружения давно назрело и будет способствовать установлению мира в зоне конфликта

Джон Маккейн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Председатель комитета cената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что решение администрации Дональда Трампа поставлять Украине не только стрелковое, но и более тяжелое оборонительное вооружение является шагом в правильном направлении и будет способствовать достижению мира в регионе. Сенатор опубликовал на своей странице в сети специальное заявление по этому поводу. Днем ранее он призвал Трампа расширить перечень вооружений, которые разрешено продавать Украине.

«Решение президента Трампа, о котором сообщили СМИ, предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin знаменует собой еще один значительный шаг в правильном направлении и посылает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне своих союзников и партнеров в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Это решение назрело уже давно. Поскольку Владимир Путин продолжает сеять нестабильность на Украине и поддерживаемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время. Предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я уже давно утверждал, предоставление Украине помощи в получении оборонительных летальных вооружений не препятствует установлению мира на Украине, а является необходимой мерой для его достижения», — говорится в заявлении сенатора.

Днем ранее Маккейн одобрил решение Белого дома разрешить продажу Украине партии стрелкового оружия, однако призвал президента США не останавливаться на этом и одобрить поставки Киеву расширенного ассортимента оборонного летального оружия.

В пятницу, 22 декабря, телеканал ABC News со ссылкой на четырех источников в Госдепартаменте сообщил, что президент США Дональд Трамп в скором времени одобрит план поставок Украине противотанковых ракетных комплексов, общая сумма которых составляет $47 млн. Пакет вооружений, который согласует американский президент, включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, рассказали источники. Телеканал отмечает, что в поставки могут быть включены комплексы Javelin американского производства.

Позже Госдеп США подтвердил готовность предоставить Украине «усиленные оборонительные возможности». ​«Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как всегда мы говорили, Украина является суверенным государством и имеет право защищаться», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



МИД России осудил решение о продаже вооружений Украине и обвинил Белый дом в поддержке «партии войны» в Киеве и тех политических сил, которые делают ставку на силовое решение проблемы Донбасса.

Киев с самого начала боевых действий на востоке страны в 2014 году добивается от США разрешения на продажу оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Конгресс предоставил президенту США такое право, однако предыдущая администрация Барака Обамы предпочитала им не пользоваться. 20 декабря 2017 года Белый дом разрешил продать Украине первую партию оружия, в которую входили самозарядные крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы и сопутствующее снаряжение. До этого 13 декабря власти Канады разрешили поставку на Украину огнестрельного оружия.