Адвокат ответил на заявление СК о зарплате Серебренникова в 43 млн руб.

Режиссер Кирилл Серебренников не получал 43 млн руб. выплат в рамках реализации проекта «Платформа», как утверждает следствие, сообщил РБК адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

«На наш взгляд эта информация [о 43 млн руб.] абсолютно не соответствует действительности. На судебном заседании Серебренников и [продюсер Юрий] Итин сегодня говорили о том, что они получали 100 тыс. руб. в месяц. Эти оплаты закончились в августе 2014 года, поэтому ни о какой сумме выплат в 43 млн руб. речи быть не может. Это ни на чем не основанное утверждение следствия», — сказал он.

На заседании в Басманном суде следователь Следственного комитета России заявил, что Серебренников и его продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский за три года реализации театрального проекта «Платформа» получили в виде зарплаты 43 млн руб., сообщает ТАСС.

«Серебренников, Итин и Малобродский являлись идейными вдохновителями проекта «Платформа», ими было обналичено более 130 млн руб. Помимо этого, они официально выписали себе завышенную зарплату в размере 43 млн руб. на троих», — сказал следователь.

Серебренников в суде не стал отрицать факта обналичивания денег, выделенных на проект. Он пояснил, что «так работает отрасль», и что «спектакль невозможно сделать без наличных средств». Режиссер отметил, что обналиченные деньги «тратились на постановку спектаклей».

16 января Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Серебренникову на три месяца, до 19 апреля. Также под домашним арестом до 19 апреля останется экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин. Срок пребывания в СИЗО до этой же даты продлили и другому фигуранту дела — бывшему директору «Гоголь-центра» и генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому.

Серебренников ​в августе 2017 года был обвинен в создании организованной группы для хищения бюджетных средств. 15 января​ СК сообщил о завершении расследования уголовного дела, а также заявил, что сумма ущерба в окончательной редакции удвоена с 68 млн до 133 млн руб.

В поддержку Серебренникова было подготовлено обращение, которое подписали 175 деятелей культуры. Поддержать Серебренникова на заседание суда, проходившее 16 января, пришли, в частности, актрисы Чулпан Хаматова и Виктория Исакова, писатель Виктория Токарева, артисты «Гоголь-центра».