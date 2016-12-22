В Палестине отказались признавать Израиль государством

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства, а также прекратил сотрудничество в сфере безопасности и экономики «для достижения независимости национальной экономики». Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на документ, принятый руководством ООП в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Принятые меры будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает Палестину государством в границах 1967 года и не отменит своего решения о присоединении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы, а также не прекратит строить свои поселения на спорных территориях.

Совет также «подтвердил решимость палестинского народа всеми возможными средствами бороться с режимом израильской оккупации».

Президент США Дональд Трамп 6 декабря официально признал Иерусалим столицей Израиля, он также постановил перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Палестина и ряд мусульманских стран не признали решения президента США. В конце декабря Генассамблея ООН провела голосование, по итогам которого отказалась признать Иерусалим столицей Израиля. Представитель президента Палестины Махмуда Аббаса назвал голосование в ООН «победой для Палестины».