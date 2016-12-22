В Палестине осудили «финансовый шантаж» Трампа

Ряд палестинских политиков осудили президента США Дональда Трампа, который ранее поставил под вопрос целесообразность финансовой помощи Палестине со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

Так, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что «мы не поддадимся на шантаж». В свою очередь, Набиль Абу Рдайна, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что «Иерусалим не продается ни за золото, ни за серебро». По его словам, США должны учитывать это, «если заботятся о мире и собственных интересах». Набиль Абу Рдайн также заверил, что народ Палестины не возражает против возвращения к мирным переговорам с Израилем.

Ранее Трамп заявил, что Палестина не проявляет интереса к мирным переговорам с Израилем. По его словам, США платит «миллиарды долларов» Палестине и «не получает взамен ни благодарности, ни уважения». «Но если палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?» — писал Трамп в своем Twitter.