В WADA не стали комментировать готовящиеся санкции со стороны России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало комментировать информацию о готовящихся санкциях в его адрес со стороны России.
«Мы не комментируем эту историю. Наша позиция не изменилась относительно решения Международного олимпийского комитета [МОК] временно отстранить Российский Олимпийский комитет [ОКР]», — сообщила РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.
О том, что Россия намерена ввести санкции против чиновников WADA и других лиц, которые, по мнению российских властей, имеют отношение к отстранению российской сборной от участия в Зимних Олимпийских играх-2018, сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники и председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.
Источники отметили, что под санкции могут попасть «почти десяток персон». Против них могут ввести «персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные». По словам Климова, речь идет о лицах, которые своими действиями привели к тому, что «против наших спортсменов были приняты жесткие меры». По мнению сенатора, их нужно «вывести на божий свет, на чистую воду и принять соответствующие меры». Климов добавил, что о введении санкций объявят после окончания Олимпиады в Пхёнчхане.
В начале декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Зимних Играх-2018 после допингового скандала. Спортсмены смогут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, без указания страны и национальной символики. Также россиянам нельзя будет использовать национальный гимн.