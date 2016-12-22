В Совфеде рассказали о готовящихся санкциях против членов WADA

В Москве разрабатывают санкции в отношении лиц, причастных к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде. Об этом, как рассказали в Совфеде, может быть объявлено после завершения Игр в конце февраля

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В России разрабатывают санкции и другие ограничения в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других лиц, которые, по мнению российских властей, были причастны к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом газете «Известия» рассказали два информированных парламентских источника, а также председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

По словам сенатора, соответствующее решение было принято на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов 12 декабря прошлого года. «Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной», — заявил он, добавив, что «были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры». «Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить», — заметил Климов, подчеркнув, что «сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить».

В настоящий момент, по данным председателя комиссии Совфеда, «идет процесс определения людей», в отношении которых будут введены ограничения. Собеседники издания уточнили, что речь в данном случае может идти «о почти десятке персон», причем не только о чиновниках WADA.​ В отношении них, как заметили источники газеты, могут быть введены «персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные». По информации собеседников «Известий», попавшим в этот список будет также ограничен въезд на территорию России.

О принятии соответствующих мер, как отметил Климов, будет объявлено уже после окончания Олимпийских игр 2018 года. Конкретных сроков он не назвал. «Больше половины руководящего состава WADA — представители стран — членов военно-политического альянса НАТО, цель которого борьба с Россией», — добавил также сенатор, подчеркнув, что «это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения». «Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так», — заключил он.

РБК направил запрос в пресс-службу WADA.

В декабре прошлого года «РИА Новости» и «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что российская прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова. Производство, по словам собеседников изданий, было возбуждено Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков в 2011 году и приостановлено в 2015-м. Помимо этого в ноябре прошлого года два уголовных дела в отношении Родченкова возбудил СКР. Оба касались злоупотребления полномочиями, уничтожения допинг-проб, а также «воспрепятствования предварительному расследованию».

В мае 2016 года Родченков в интервью газете The New York Times рассказал, что во время Олимпийских игр в Сочи давал спортсменам смесь из трех запрещенных препаратов и алкоголя. Их допинг-пробы, по словам информатора WADA, затем подменяли «чистыми» российские спецслужбы. Впоследствии дневники Родченкова о допинговой системе в российском в спорте стали одним из важнейших доказательств при принятии МОК решения об отстранении сборной России от Олимпиады.

Российский вице-премьер Виталий Мутко, занимавший прежде должность министра спорта, комментируя это, заявлял, что дневники информатора «редактировались» в США, а записи «подгонялись» под «некие факты».

На ситуацию отреагировал и президент России Владимир Путин. В частности, в ходе пресс-конференции в декабре прошлого года он напомнил, что Родченков «жил в Северной Америке» и «подозревался в распространении допинга». «Что еще более странно для меня, он ведь всю эту гадость таскал через таможню. Как его пропускали?!» — возмущался глава государства.