Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о ракетных угрозах

Дональд Трамп впервые прокомментировал ложное предупреждение об угрозе ракетного удара, которое 13 января получили жители Гавайских островов. Он пообещал принять участие в решении этой проблемы

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / Zuma / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему срабатывания ложных оповещений об угрозе ракетного удара. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, впервые комментируя объявленную тревогу об опасности атаки баллистическими ракетами на Гавайях, сообщает CNN.

«Власти штата Гавайи совершили ошибку. Мне нравится, что они взяли на себя ответственность за случившееся, но мы собираемся вмешаться», — сказал Трамп. При этом он похвалил правительство штата за отношение к сложившейся ситуации и дальнейшие шаги, которые оно собирается предпринять. «Мы надеемся, что такого больше не повторится. Отчасти это произошло из-за того, что люди находятся на грани, но, возможно, в конечном итоге мы решим проблему и им не придется больше быть на грани», — добавил американский лидер.

Позже власти Гавайев внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата, сообщает USA Today. «Активацию и проверку действительных и тестовых уведомлений об угрозе ракетного удара будут осуществлять два сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям. Теперь мы также сможем в течение нескольких секунд отменить оповещение в случае ошибки», — приводит издание слова руководителя службы штата по ЧС Верна Мияги.

Жителям Гавайских островов поступило ложное предупреждение об опасности атаки баллистических ракет 13 января. На их мобильные телефоны было отправлено сообщение следующего содержания: «Чрезвычайная ситуация. Угроза удара баллистической ракеты. Срочно ищите ближайшее убежище. Это не учебная тревога». Кроме того, оно было процитировано на местном телевидении и радио. О том, что оповещение оказалось ложным, власти штата сообщили лишь спустя 38 минут.

Позднее губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж сообщил, что угроза атаки баллистическими ракетами была объявлена из-за того, что сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям «случайно нажал не на ту кнопку».

Председатель американской федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Аджит Пай назвал случившееся «абсолютно недопустимым». «Ложное оповещение вызвало волну паники по всему штату, ситуация усугубилась тем, что опровержение поступило только спустя 38 минут», — говорил он.