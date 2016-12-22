Суд отклонил иск Яшина к Собянину

Таганский суд отклонил иск муниципального депутата, главы Красносельского района столицы Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину из-за отказа властей согласовать акцию в Лермонтовском сквере, которая изначально позиционировалась как «День свободных выборов». Об этом заявили РБК в пресс-службе суда.

«Административное исковое заявление Яшина Ильи Валерьевича рассмотрено. В удовлетворении исковых требований отказано», — уточнил собеседник РБК.

В середине декабря 2017 года Яшин заявил, что собирается провести в Лермонтовском сквере Москвы праздник — «День свободных выборов» 24 декабря. Власти Москвы заявили, что мероприятие не было согласовано и назвали его проведение провокацией и нарушением законодательства. Мещанская межрайонная прокуратура столицы предостерегла муниципального депутата от проведения несогласованной акции.

Яшин подал иск против Собянина 18 декабря. В исковом заявлении, копия которого имеется у РБК, говорится, что отказ властей Москвы согласовать проведение акции был скоординирован местными чиновниками по указанию и с согласия мэра.

Спустя несколько дней Мосгорсуд запретил проводить акцию на Лермонтовской площади. Яшин на это ответил, что готов перенести мероприятие на проспект Сахарова, однако позже изменил формат на «собрание граждан без каких-либо согласований». Оно прошло 24 декабря в заявленном ранее месте. По официальным данным МВД, в сквере собралось около 300 человек. Полиция составила в отношении Яшина протокол об административном нарушении. Мещанский суд Москвы оштрафовал Яшина на 30 тыс. руб. за нарушение правил организации публичного мероприятия.