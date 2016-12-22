Прокуратура предостерегла Яшина от проведения несогласованной акции

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от проведения несогласованной акции. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по обращению о нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Установлено, что Илья Яшин распространяет информацию о проведении 24 декабря в сквере на Лермонтовской площади фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника. Прокурор предупредил Яшина о недопустимости нарушения действующего законодательства.

Яшин анонсировал на своей странице в Facebook мероприятие «День свободных выборов», которое должно пройти 24 декабря. Оно было заявлено как праздничное. «Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам», — написал Яшин.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников назвал мероприятие «провокацией», отметив, что до 12 декабря уведомлений о проведении акции не поступало.

Как сообщил Яшин РБК, префектура ЦАО прислала ему письмо о несогласованности мероприятия. «Мы не просили никакого согласования, а проинформировали о том, что мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с нашими полномочиями. Единственная цель информирования — чтобы они не согласовывали на этом месте других мероприятий уже в рамках своих полномочий», — заявил Яшин. Он отметил, что руководствуется статьей 8.8 КоАП РФ «Об организации местного самоуправления в городе Москве». По его словам, статья дает право организовывать районные праздники без согласования с органами власти.



13 декабря мэрия Москвы попросила прокуратуру вынести предостережение Яшину из-за его планов провести это мероприятие.

Яшин стал главой совета депутатов Красносельского района в начале октября.