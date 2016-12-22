Яшин встретился со своими сторонниками в центре Москвы

Илья Яшин провел встречу со сторонниками, которую планировал организовать как «День свободных выборов», но изменил формат из-за разногласий с властями Москвы. Он допускал свое задержание, но в итоге благополучно вернулся домой

Илья Яшин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин встретился со своими сторонниками в Лермонтовском сквере в центре столицы, передает корреспондент РБК.

В ходе своего выступления депутат затронул такие темы, как коррупция, несменяемость власти, проблемы в избирательных процессах. Он подчеркнул, что его цель — сделать так, чтобы «один и те же люди не сидели по 20–30 лет во власти».

Депутат допускал, что его могут задержать после того, как мероприятие закончится. «Мы закончим выступать, я пойду к переходу, и меня задержат. Скорее всего, так и будет», — сказал Яшин.

К настоящему времени встреча уже завершилась, Яшин и несколько десятков его сторонников двигаются в сторону Комсомольской площади. Как сообщает корреспондент РБК, находящийся на месте, параллельно группе сторонников двигался полицейский автозак. Пришедшие на мероприятие дошли с Яшиным до его дома, куда ранее приезжала полиция. Сам депутат поблагодарил своих сторонников за то, что они были с ним, отметил, что если бы не они, то его бы задержала полиция, и зашел в подъезд.

Собравшиеся пока не расходятся, они аплодируют и скандируют полиции «спасибо» за то, что ее сотрудники, по их мнению, «вели себя достойно». По оценкам корреспондента РБК, несколько десятков человек шли с Яшиным по улицам до его дома.

По официальным данным, на мероприятие к Яшину в Лермонтовский сквер пришли около 300 человек. В пресс-службе столичной полиции подчеркнули, что примерно половину из участников составляли журналисты и блогеры.

В отношении Яшина полиция составила материал об административном правонарушении.

Перед началом «собрания граждан» в Лермонтовском сквере Яшин сообщил, что к нему в дом пришли полицейские. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», — написал политик в своем Twitter.

В середине декабря Илья Яшин анонсировал праздничное мероприятие «День свободных выборов». Однако Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла депутата от проведения акции, а несколькими днями позже Мосгорсуд запретил проведение акции на Лермонтовской площади. Яшин заявил, что готов рассмотреть перенос мероприятия на проспект Сахарова. Позже депутат объявил об изменении формата акции на «собрание граждан без каких-либо согласований».​