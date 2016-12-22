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Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы
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Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы
Политика, 28 дек, 22:07
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Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы
Илью Яшина признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия за проведение акции в Лермонтовском сквере. В воскресенье, 24 декабря, он провел там встречу со своими сторонниками, которую запретили проводить
Илья Яшин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский суд Москвы назначил главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину штраф в размере 30 тыс. руб. за проведение акции в Лермонтовском сквере, которую политик изначально планировал как «День свободных выборов», однако изменил формат мероприятия на «собрание граждан». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Постановлением Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа 30 000 руб.», — сказала она.

Илья Яшин рассказал РБК, что обжалует решение суда, которое, по мнению политика, «незаконно и, несомненно, носит политический характер».

«Судья оставил без внимания предоставленные нами документы, в частности решение Совета депутатов Красносельского района. Постановление суда практически скопировано с полицейского протокола, судья абсолютно проигнорировал наши аргументы», － добавил политик.

Илья Яшин сообщил о своем задержании
Политика

В общей сложности Яшин провел в участке около трех часов, причем полицейские не сразу сообщили ему причину задержания. О своем задержании политик сообщил днем в четверг, 28 декабря.

Речь идет об акции, которая прошла 24 декабря в Лермонтовском сквере. Изначально мероприятие было заявлено как «День народных выборов», однако Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, а спустя несколько дней Мосгорсуд запретил проводить ее на Лермонтовской площади. Яшин на это ответил, что готов перенести мероприятие на проспект Сахарова, однако позже изменил формат мероприятия на «собрание граждан без каких-либо согласований».

Политик в ходе своего выступления затронул темы коррупции, несменяемости власти и организации избирательного процесса в стране. По официальным данным, в сквер пришло около 300 человек. В отношении Яшина полиция составила материал об административном нарушении.

Авторы: Анна Трунина, Маргарита Алехина, Ольга Агеева.
Теги: Илья Яшин , денежный штраф , массовая акция
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