Ширвиндт назвал его дружбу с Державиным достойной Книги рекордов Гиннесса

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт считает, что его 72-летняя дружба с умершим актером Михаилом Державиным может быть внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом он сказал на церемонии прощания с артистом, передает ТАСС.



Ширвиндт отметил, что в настоящее время ведется «бесконечный поиск» рекордов и есть «жажда» попасть в Книгу рекордов. «Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи», — сказал он. «Думаю, люди опомнятся, куда-то нас внесут. Я эту медаль получу и тебе [Державину] принесу», — сказал Ширвиндт.

Михаил Державин умер в возрасте 81 года 10 января после продолжительной болезни. Его бывшая жена Нина Будённая рассказала, что он страдал от проблем с сосудами мозга.

Президент Владимир Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры. Он заявил, что у актера был «яркий талант», он обладал обаянием и «великолепным чувством юмора».

15 января в Москве проходит прощание с Державиным. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.