«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин

Первые роли в кино Державин получал еще будучи студентом училища. Дебютом стала картина «Они были первыми», где он сыграл гимназиста Женьку. Его партнерами в кино были Георгий Юматов и Михаил Ульянов. Прорывом в кинокарьере стала роль в картине «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), где он сыграл вместе с Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым. Всего на счету у Державина более 50 ролей в театре («Тартюф, или Обманщик», «Ревизор», «Орнифль») и свыше 30 ролей в кино («Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи»). Он также озвучивал детские мультфильмы, был ведущим юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев».