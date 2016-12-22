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«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин
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«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин
Общество, 10:32
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«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин
10 января после продолжительной болезни умер ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин. Ему был 81 год. Он сыграл более 50 ролей в театре и более 30 в кино.
Актер Михаил Державин и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева. Сцена из спектакля «Тартюф, или Обманщик». Московский театр сатиры
(Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости)

Михаил Державин родился в 1936 году в актерской семье. Его отец был одним из ведущих артистов Театра им. Вахтангова. Детство Державина прошло в доме на улице Вахтангова, неподалеку от Театрального училища им. Щукина, где жили актеры, художники, музыканты. «Так как вся моя жизнь вращалась вокруг театра, о другой профессии я и не думал. Почти все мои сверстники, жившие в нашем доме, стали актерами», — рассказывал он.

Спектакль Театра сатиры по одноименной пьесе Григория Горина «Феномены». 1979 год
(Фото: Николай Малышев / ТАСС)

Во время войны театр эвакуировали в Омск, и семья Державина переехала. В 1954 году он поступил в Театральное училище им. Щукина, окончив которое работал в Московском театре им. Ленинского комсомола (сегодня «Ленком»), а затем в театре на Малой Бронной. В 1968-м начал работать в Московском театре сатиры.

Фото: Н. Агеев и А. Агеева / ТАСС

Первые роли в кино Державин получал еще будучи студентом училища. Дебютом стала картина «Они были первыми», где он сыграл гимназиста Женьку. Его партнерами в кино были Георгий Юматов и Михаил Ульянов. Прорывом в кинокарьере стала роль в картине «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), где он сыграл вместе с Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым. Всего на счету у Державина более 50 ролей в театре («Тартюф, или Обманщик», «Ревизор», «Орнифль») и свыше 30 ролей в кино («Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи»). Он также озвучивал детские мультфильмы, был ведущим юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев».

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Державин был трижды женат. Его первая супруга — дочь Аркадия Райкина Екатерина, вторая — Нина Буденная, в браке с которой у него родилась дочь Мария. Третья жена Державина — певица Роксана Бабаян (на фото).

Державин и Ширвиндт в сцене из спектакля «Привет от Цюрупы!», показанного в честь 75-летнего юбилея Державина в Театре сатиры
(Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Постоянным партнером Державина на сцене был Александр Ширвиндт. Они познакомились еще в театральном училище, вместе играли в театре и участвовали в эстрадных номерах, а в середине 1980-х вели вдвоем программу «Утренняя почта».

Актеры Михаил Державин и Роксана Бабаян в сцене спектакля режиссера Роберта Манукяна «Ханума» по мотивам одноименной пьесы грузинского драматурга Цагарели. 2009 год
(Фото: Виктор Погонцев / ТАСС)

«Ваша любимая роль, говорят, несыгранная! Наверное, есть много ролей, которые я мог бы сыграть. Но в силу возрастных качеств стал уже седой, грузный... Ромео уже не сыграть, как в молодости хотелось, но много есть ролей Чехова или Островского; думаешь, сколько несыгранного!» — говорил Державин.

Президент России Дмитрий Медведев и награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Михаил Державин на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. 2012 год.
(Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Державин был награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Почета. В 2007 году актер стал одним из первых лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот», получив ее «за долголетнее и доблестное служение театру».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В последние несколько лет Державина несколько раз госпитализировали, он страдал от ишемической болезни сердца. Актер умер 10 января на 82-м году жизни.

Авторы: Юлия Сапронова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Михаил Державин
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