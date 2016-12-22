«Есть много ролей, которые я мог бы сыграть»: умер Михаил Державин

Михаил Державин родился в 1936 году в актерской семье. Его отец был одним из ведущих артистов Театра им. Вахтангова. Детство Державина прошло в доме на улице Вахтангова, неподалеку от Театрального училища им. Щукина, где жили актеры, художники, музыканты. «Так как вся моя жизнь вращалась вокруг театра, о другой профессии я и не думал. Почти все мои сверстники, жившие в нашем доме, стали актерами», — рассказывал он.
Во время войны театр эвакуировали в Омск, и семья Державина переехала. В 1954 году он поступил в Театральное училище им. Щукина, окончив которое работал в Московском театре им. Ленинского комсомола (сегодня «Ленком»), а затем в театре на Малой Бронной. В 1968-м начал работать в Московском театре сатиры.
Первые роли в кино Державин получал еще будучи студентом училища. Дебютом стала картина «Они были первыми», где он сыграл гимназиста Женьку. Его партнерами в кино были Георгий Юматов и Михаил Ульянов. Прорывом в кинокарьере стала роль в картине «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), где он сыграл вместе с Александром Ширвиндтом и Андреем Мироновым. Всего на счету у Державина более 50 ролей в театре («Тартюф, или Обманщик», «Ревизор», «Орнифль») и свыше 30 ролей в кино («Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Старые клячи»). Он также озвучивал детские мультфильмы, был ведущим юмористической телепередачи «Кабачок «13 стульев».
Державин был трижды женат. Его первая супруга — дочь Аркадия Райкина Екатерина, вторая — Нина Буденная, в браке с которой у него родилась дочь Мария. Третья жена Державина — певица Роксана Бабаян (на фото).
Постоянным партнером Державина на сцене был Александр Ширвиндт. Они познакомились еще в театральном училище, вместе играли в театре и участвовали в эстрадных номерах, а в середине 1980-х вели вдвоем программу «Утренняя почта».
«Ваша любимая роль, говорят, несыгранная! Наверное, есть много ролей, которые я мог бы сыграть. Но в силу возрастных качеств стал уже седой, грузный... Ромео уже не сыграть, как в молодости хотелось, но много есть ролей Чехова или Островского; думаешь, сколько несыгранного!» — говорил Державин.
Державин был награжден орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Почета. В 2007 году актер стал одним из первых лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот», получив ее «за долголетнее и доблестное служение театру».
В последние несколько лет Державина несколько раз госпитализировали, он страдал от ишемической болезни сердца. Актер умер 10 января на 82-м году жизни.