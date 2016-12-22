Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Актер Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом РБК сообщил директор Театра сатиры, где работал артист, Мамед Агаев.

Он уточнил, что дата похорон пока не известна, все находится в стадии организации. Церемония прощания, по словам Агаева, пройдет в театре.

Жена Державина, певицы Роксана Бабаян, в разговоре с РБК подтвердила эту информацию и добавила, что похороны пройдут, «скорее всего, в понедельник».

О смерти Державина стало известно утром 10 января. Бабаян в разговоре с РБК подтвердила этот факт, но не сообщила причины смерти.

Бывшая жена Державина Нина Буденная рассказала РБК, что актер страдал от проблем с сосудами головного мозга. «Он утром сегодня умер, в районе 7–8 утра. Очень быстро, буквально в две недели затух и все. Он болел, последние два дня он был в прострации, практически без сознания был», — пояснила она.