Умер Михаил Державин

После продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался актер Михаил Державин. Информацию о его смерти подтвердила РБК жена Роксана Бабаян. Державин был одним из ведущих актеров Московского театра сатиры

Михаил Державин (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Скончался ведущий актер Театра сатиры, народный артист России Михаил Державин, сообщает «РИА Новости».

«После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин», — цитирует «РИА Новости» представителя театра.

Эту информацию подтвердила РБК жена Державина Роксана Бабаян. «Да, это действительно так», — сказала она, не уточнив причину смерти.

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с РБК назвал Михаила Державина «ярчайшим представителем старой актерской школы». «Это очень печально. Он был человеком достаточно разносторонним, работающим много в кинематографе и на эстраде. Личность была большая. Конечно, для нас для всех, для его знакомых, для его друзей — это большая потеря», — сказал Лещенко.

Бывшая жена Державина Нина Будённая в разговоре с РБК рассказала, что он страдал заболеванием сосудов. «Он утром сегодня умер, в районе 7–8 утра. Очень быстро, буквально в две недели, затух и все. Он болел, последние два дня он был в прострации, практически без сознания», — пояснила она.

Михаил Державин вырос в доме на улице Вахтангова, в соседнем подъезде которого располагается знаменитая «Щука» — Театральный институт имени Бориса Щукина при театре имени Вахтангова. Державин закончил это училище в 1959 году, после чего работал в ​Московском театре им. Ленинского комсомола, в театре на Малой Бронной, но большую часть своей жизни — с 1968 года — служил в Московском театре сатиры, в котором сыграл около 40 ролей.

Всесоюзную славу принесла актеру роль ироничного пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче «Кабачок «13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967 по 1980 год.

Особой любовью зрителей были отмечены эстрадные номера, в которых Державин выступал со своим многолетним партнером и другом Александром Ширвиндтом. Державин обладал особенным, утонченным чувством юмора с неизменной долей иронии. Их дуэт с Ширвиндтом отличался особенным артистическим почерком, атмосферой аристократичного и немногословного юмора «по-английски».

После смерти главного режиссера Театра сатиры Валентина Плучека Ширвиндт возглавил этот театр, став его художественным руководителем. За время работы в театре Ширвиндт поставил несколько спектаклей, в которых играл и Державин.

Актер нечасто появлялся на киноэкране, всего он сыграл около 30 ролей, в основном комедийных эпизодов. Самыми популярными его киноработами стали роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год, партнерами Державина в этом фильме были Александр Ширвиндт и Андрей Миронов), «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Настоящий мужчина», «Импотент», «Старые клячи».

Державин был награжден рядом правительственных наград: орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы.