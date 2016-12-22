Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей

Президент России Владимир Путин назвал смерть актера Михаила Державина невосполнимой потерей для российской культуры. Текст телеграммы, адресованной родным и близким артиста, опубликован на сайте Кремля.
«С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина», — написано в телеграмме. «Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — отметил Путин.
Ранее стало известно, что прощание с Державиным состоится 15 января в Театре сатиры. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Державин умер утром 10 января. Его вдова Роксана Бабаян не уточнила причины смерти. Бывшая жена артиста Нина Буденная рассказала РБК, что он страдал от проблем с сосудами мозга.