В Петербурге предъявили новое обвинение за критику полицейских Центра «Э»

Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу переквалифицировало дело об экстремизме на оскорбление представителя власти, рассказал РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Виталий Черкасов.

Политическая активистка Дина Гарина обвинялась в возбуждении ненависти в отношении социальной группы «сотрудники Центра по противодействию экстремизму» (ч. 1 ст. 282 УК РФ). По словам ее защитника, состав преступления переквалифицировали на оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). «Дело неоднократно возвращали следователю для производства дополнительного расследования: сначала из суда, а потом и из прокуратуры. По сложившейся судебной практике полицейские не признаются социальной группой», — отмечал адвокат.

По словам Черкасова, поводом к началу дела стало выступление Гариной в Петербурге на Марсовом поле. 15 марта 2015 года она на согласованном митинге против политических репрессий «критиковала противозаконные действия сотрудников Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») и назвала их работу препятствием к достижению гражданской свободы». «В итоге в ее словах следователи нашли высказывания, направленные на возбуждение ненависти к таким сотрудникам, а три года спустя присутствовавшие на митинге полицейские поняли, что их оскорбили», — рассказал Черкасов.

РБК направил запрос в Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

В ноябре 2017 года суд в Санкт-Петербурге приговорил 44-летнего Владимира Тимошенко из Кисловодска к двум годам колонии строгого режима за пост «ВКонтакте» о чиновниках. Суд признал Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к социальной группе «Служащие учреждений и институтов государственной власти» (ч. 1 ст. 282 УК РФ).